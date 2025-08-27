Un incident technique perturbe fortement la circulation des trains entre Rouen et Dieppe

À 8h55, la SNCF faisait état de plusieurs trains supprimés ou retardés :

• 🚆 851710 supprimé

• 🚆 851707 supprimé

• 🚆 851703 : 65 minutes de retard

• 🚆 851712 : 60 minutes de retard (train allongé pour compenser la suppression du 851710)

• 🚆 851708 : 65 minutes de retard

• 🚆 851705 : 50 minutes de retard



Les voyageurs sont invités à se tenir informés en temps réel, les horaires pouvant encore évoluer en fonction des réparations en cours.