Un incident technique perturbe fortement la circulation des trains entre Rouen et Dieppe

Dans un premier temps, le trafic a été totalement interrompu dans les deux sens de circulation afin de permettre l’intervention des techniciens. La reprise normale est pour l’heure estimée à 10h20, sous réserve de l’évolution de l’incident.
🔴 Dérangement d'installation en entre Clères et Auffay sur la ligne Rouen-Dieppe.
❌ La circulation des trains est interrompue dans les deux sens, le temps des réparations sur les installations impactées.
⌚ L'heure de reprise normale est… pic.twitter.com/pDVbZk3qZe
Suppressions et retards en chaîne
• 🚆 851710 supprimé
• 🚆 851707 supprimé
• 🚆 851703 : 65 minutes de retard
• 🚆 851712 : 60 minutes de retard (train allongé pour compenser la suppression du 851710)
• 🚆 851708 : 65 minutes de retard
• 🚆 851705 : 50 minutes de retard
Les voyageurs sont invités à se tenir informés en temps réel, les horaires pouvant encore évoluer en fonction des réparations en cours.