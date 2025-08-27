Connectez-vous S'inscrire

Un incident technique perturbe fortement la circulation des trains entre Rouen et Dieppe


Plusieurs suppressions et retards importants sont signalés ce mercredi matin sur la ligne Rouen - Dieppe (Seine-Maritime). Le retour à la normale est estimé à 10h20, selon la SNCF.



Mercredi 27 Août 2025 - 09:04



Illustration infonormandie
Illustration infonormandie
Un dérangement d’installation est survenu ce mercredi matin, entre Clères et Auffay, sur la ligne ferroviaire Rouen–Dieppe. L’incident entraîne de fortes perturbations depuis 8h20, selon SNCF Nomad.

Dans un premier temps, le trafic a été totalement interrompu dans les deux sens de circulation afin de permettre l’intervention des techniciens. La reprise normale est pour l’heure estimée à 10h20, sous réserve de l’évolution de l’incident.
 

Suppressions et retards en chaîne

À 8h55, la SNCF faisait état de plusieurs trains supprimés ou retardés :
    •    🚆 851710 supprimé
    •    🚆 851707 supprimé
    •    🚆 851703 : 65 minutes de retard
    •    🚆 851712 : 60 minutes de retard (train allongé pour compenser la suppression du 851710)
    •    🚆 851708 : 65 minutes de retard
    •    🚆 851705 : 50 minutes de retard

Les voyageurs sont invités à se tenir informés en temps réel, les horaires pouvant encore évoluer en fonction des réparations en cours.




Mots clés : Dieppe, incident, Rouen, Seine-Maritime, SNCF, trains

              


En Une | En ce moment | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | L'Info en continu | UNE | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | LOISIRS | En bref | SOCIÉTÉ | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | Notifications | Contact

L'info en continu

Yvelines : deux cambrioleurs interpellés en flagrant délit dans un pavillon à Sartrouville

27/08/2025

Un incident technique perturbe fortement la circulation des trains entre Rouen et Dieppe

27/08/2025

Municipales 2026 : les Conseils de quartier suspendus au Havre dès le 1er septembre

26/08/2025

Un homme se jette sous un train en gare d’Évreux : le trafic ferroviaire interrompu ce mardi matin

26/08/2025

Fumée et odeur de brûlé : incendie maîtrisé dans un immeuble de trois étages à Oissel

26/08/2025

Collision entre deux voitures en Seine-Maritime : deux femmes transportées au CHU de Rouen

26/08/2025

Rouen : un jeune homme se blesse en escaladant la grille du donjon pour récupérer son téléphone

26/08/2025

A Rouen, la motocross roulait dangereusement sur les trottoirs : son pilote se rebelle contre les policiers

26/08/2025

Un employé interpellé au portique de sécurité après le vol d’un smartphone dans son entreprise à Grand-Couronne

26/08/2025

Automobiliste mortellement percuté au Havre : une mère de famille de 21 ans placée en détention

26/08/2025

Yvelines : trois interpellations lors d’une tentative de cambriolage à Saint-Germain-en-Laye

26/08/2025

Yvelines : un trafiquant de stupéfiants condamné à 30 mois de prison ferme

25/08/2025

Disparition de Sarah Janelle dans les Yvelines : la touriste américaine retrouvée saine et sauve

25/08/2025

Incendie à Boos en Seine-Maritime : une maison détruite, six personnes relogées

25/08/2025

Mort d’un adolescent lors d’une sortie à la plage du Havre : une enquête pour homicide involontaire ouverte

25/08/2025

Grand-Couronne : un conducteur alcoolisé prend la fuite après un accident, une mère et ses deux enfants transportés à l’hôpital

25/08/2025

A Barville, dans l'Eure, un pavillon, un abri de jardin et une voiture détruits dans un violent incendie

25/08/2025

Eure : une octogénaire décède dans un face-à-face avec un poids lourd sur la RN12

24/08/2025

Un parapentiste chute de 20 mètres et reste suspendu dans un arbre au Marais-Vernier (Eure)

24/08/2025

Un incendie endommage une habitation au Plessis-Sainte-Opportune (Eure) : les occupants relogés

24/08/2025
Afficher plus d'articles
InfoNormandie
Les infos les + lues

Eure : une octogénaire décède dans un face-à-face avec un poids lourd sur la RN12

24/08/2025 -

La RN12 coupée à la circulation pour environ deux heures suite à un accident ce matin dans l’Eure-et-Loir

20/08/2025 -

Saint-Aubin-d’Escroville : un feu de chaume ravage 4 hectares près du Neubourg (Eure)

23/08/2025 -

Le Havre : un piéton de 27 ans percuté délibérément par une voiture, héliporté en urgence absolue vers le CHU de Rouen

23/08/2025 -

Un homme se jette sous un train en gare d’Évreux : le trafic ferroviaire interrompu ce mardi matin

26/08/2025 -

Eure : une femme tuée et une adolescente grièvement blessée dans une collision sur la RD613 à Boissy-Lamberville

21/08/2025 -

Deux adolescentes grièvement blessées à trottinette dans un accident à Port-Jérôme-sur-Seine

22/08/2025 -

Un bruit suspect alerte un riverain : la police arrête deux suspects dans un parking souterrain à Rouen

20/08/2025 -

Energie. 4 400 panneaux photovoltaïques installés sur le site du centre hospitalier d’Évreux

21/08/2025 -

Rouen : à l'aide d'un drone, ils tentent de parachuter des objets interdits dans l'enceinte de la prison

22/08/2025 -

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen