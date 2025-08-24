Un incendie endommage une habitation au Plessis-Sainte-Opportune (Eure) : les occupants relogés

Grâce à une lance à incendie, les sapeurs-pompiers ont rapidement circonscrit le sinistre, évitant ainsi la propagation des flammes à l’ensemble de la maison. Toutefois, le logement a subi des dommages importants liés non seulement au feu, mais aussi aux fumées et à l’eau utilisée pour l’extinction. Les propriétaires vont devoir être relogés provisoirement.

Treize sapeurs-pompiers ont été mobilisés jusqu’à 19h pour sécuriser les lieux et s’assurer de l’extinction complète.