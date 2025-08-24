Un incendie endommage une habitation au Plessis-Sainte-Opportune (Eure) : les occupants relogés

Il était environ 16h40 lorsque les secours ont été alertés d’un départ de feu dans une habitation de la rue des Quatre-Vents. Selon les premières constatations, l’incendie aurait été provoqué par des bougies allumées sur un buffet, indique le service départemental d’incendie et de secours (Sdis27).
La maison préservée
Grâce à une lance à incendie, les sapeurs-pompiers ont rapidement circonscrit le sinistre, évitant ainsi la propagation des flammes à l’ensemble de la maison. Toutefois, le logement a subi des dommages importants liés non seulement au feu, mais aussi aux fumées et à l’eau utilisée pour l’extinction. Les propriétaires vont devoir être relogés provisoirement.
Treize sapeurs-pompiers ont été mobilisés jusqu’à 19h pour sécuriser les lieux et s’assurer de l’extinction complète.
