Un incendie de chaume maîtrisé à Bourneville-Sainte-Croix, dans l'Eure

Un feu de chaume s’est déclaré ce samedi 23 août vers 15h45 au hameau Les Coqs, sur la commune de Bourneville-Sainte-Croix (Eure). Selon les premiers éléments, une moissonneuse-batteuse serait à l’origine du départ de feu.
Un hectare ravagé
Habitués à ce type d’intervention en pleine période de récoltes, les quinze sapeurs-pompiers engagés ont mobilisé trois engins pompes afin de circonscrire les flammes. Un déchaumeur a également été utilisé pour créer des zones de discontinuité et éviter toute propagation aux parcelles voisines.
Grâce à la réactivité des secours, l’incendie a pu être maîtrisé avant de s’étendre davantage. Au total, environ un hectare de chaume est parti en fumée. L'intervention s'est terminée vers 18h15.
