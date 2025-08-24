Un incendie de chaume maîtrisé à Bourneville-Sainte-Croix, dans l'Eure

Habitués à ce type d’intervention en pleine période de récoltes, les quinze sapeurs-pompiers engagés ont mobilisé trois engins pompes afin de circonscrire les flammes. Un déchaumeur a également été utilisé pour créer des zones de discontinuité et éviter toute propagation aux parcelles voisines.



Grâce à la réactivité des secours, l’incendie a pu être maîtrisé avant de s’étendre davantage. Au total, environ un hectare de chaume est parti en fumée. L'intervention s'est terminée vers 18h15.