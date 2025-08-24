Connectez-vous S'inscrire

Un incendie de chaume maîtrisé à Bourneville-Sainte-Croix, dans l'Eure


Un hectare de chaume est parti en fumée ce samedi après-midi, vraisemblablement à cause d’une moissonneuse-batteuse.



Dimanche 24 Août 2025 - 11:21



Les sapeurs-pompiers sont parvenus à empêcher la propagation du feu - Illustration
Les sapeurs-pompiers sont parvenus à empêcher la propagation du feu - Illustration
Un feu de chaume s’est déclaré ce samedi 23 août vers 15h45 au hameau Les Coqs, sur la commune de Bourneville-Sainte-Croix (Eure). Selon les premiers éléments, une moissonneuse-batteuse serait à l’origine du départ de feu.

Un hectare ravagé

Habitués à ce type d’intervention en pleine période de récoltes, les quinze sapeurs-pompiers engagés ont mobilisé trois engins pompes afin de circonscrire les flammes. Un déchaumeur a également été utilisé pour créer des zones de discontinuité et éviter toute propagation aux parcelles voisines.

Grâce à la réactivité des secours, l’incendie a pu être maîtrisé avant de s’étendre davantage. Au total, environ un hectare de chaume est parti en fumée. L'intervention s'est terminée vers 18h15. 





Mots clés : Bourneville-Sainte-Croix, enquête, Eure, faits divers, incendie, pompiers

              


Un incendie de chaume maîtrisé à Bourneville-Sainte-Croix, dans l'Eure

