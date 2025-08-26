Un homme se jette sous un train en gare d’Évreux : le trafic ferroviaire interrompu ce mardi matin

Le groupe d’appui judiciaire (GAJ) du commissariat d’Évreux a été chargé des investigations. Selon une source policière, les premiers éléments permettent de privilégier la piste du suicide.
🚦#FlashTraficNomadTrain 8h23— SNCF NOMAD TRAIN (@train_nomad) August 26, 2025
🟢 Accident de personne en gare d'Evreux
ℹ️ Les pompes funèbres ont terminé leur intervention.
L'enquête des forces de l'ordre est terminée et l'autorisation de reprendre les circulations a été donnée.
🚆 La circulation reprend progressivement sur… https://t.co/xuk7wZmXcS
Circulation des trains rétablie
Le trafic a pu reprendre progressivement aux alentours de 8h30, après plus de deux heures d’interruption.