Un homme se jette sous un train en gare d’Évreux : le trafic ferroviaire interrompu ce mardi matin


Les faits se sont produits vers 6h15. La piste du suicide est privilégiée par les enquêteurs. La circulation des trains, interrompue pendant plus de deux heures, a repris progressivement après l’intervention des services de police.



Mardi 26 Août 2025 - 14:41



Le drame s'est produit dans l'enceinte de la gare d'Evreux, ce mardi matin peu après 6 heures - Illustration
Un drame s’est produit ce mardi 26 août au petit matin en gare d’Évreux (Eure). Vers 6h15, un homme dont l'âge n'a pas été communiqué s’est jeté sous un train, provoquant l'interruption du trafic ferroviaire sur la ligne Paris-Caen-Cherbourg, entre Bernay et Paris-Saint-Lazare.

Le groupe d’appui judiciaire (GAJ) du commissariat d’Évreux a été chargé des investigations. Selon une source policière, les premiers éléments permettent de privilégier la piste du suicide. 


Les pompes funèbres ont pris en charge la victime après constat. Les forces de l’ordre ont effecté les constatations nécessaires avant de donner leur feu vert à la reprise progressive du trafic vers 8h30

Circulation des trains rétablie

La SNCF a annoncé que ses équipes spécialisées étaient intervenues sur place afin de sécuriser la zone et prendre en charge quelque 200 voyageurs concernés, notamment ceux du train 3330, évacués puis réorientés pour poursuivre leur trajet. Deux trains ont par ailleurs été supprimés, annoncé la SNCF..

Le trafic a pu reprendre progressivement aux alentours de 8h30, après plus de deux heures d’interruption.




Mots clés : enquête, Eure, Evreux, faits divers, police, pompiers, SNCF, suicide

              


