Un homme se jette sous un train en gare d’Évreux : le trafic ferroviaire interrompu ce mardi matin

Les faits se sont produits vers 6h15. La piste du suicide est privilégiée par les enquêteurs. La circulation des trains, interrompue pendant plus de deux heures, a repris progressivement après l’intervention des services de police.



Un drame s’est produit ce mardi 26 août au petit matin en gare d’Évreux (Eure). Vers 6h15, un homme dont l'âge n'a pas été communiqué s’est jeté sous un train, provoquant l'interruption du trafic ferroviaire sur la ligne Paris-Caen-Cherbourg, entre Bernay et Paris-Saint-Lazare.



Le groupe d’appui judiciaire (GAJ) du commissariat d’Évreux a été chargé des investigations. Selon une source policière, les premiers éléments permettent de privilégier la piste du suicide.

🚦#FlashTraficNomadTrain 8h23



🟢 Accident de personne en gare d'Evreux



ℹ️ Les pompes funèbres ont terminé leur intervention.

L'enquête des forces de l'ordre est terminée et l'autorisation de reprendre les circulations a été donnée.



🚆 La circulation reprend progressivement sur… https://t.co/xuk7wZmXcS — SNCF NOMAD TRAIN (@train_nomad) August 26, 2025

Les pompes funèbres ont pris en charge la victime après constat. Les forces de l’ordre ont effecté les constatations nécessaires avant de donner leur feu vert à la reprise progressive du trafic vers 8h30

Circulation des trains rétablie La SNCF a annoncé que ses équipes spécialisées étaient intervenues sur place afin de sécuriser la zone et prendre en charge quelque 200 voyageurs concernés, notamment ceux du train 3330, évacués puis réorientés pour poursuivre leur trajet. Deux trains ont par ailleurs été supprimés, annoncé la SNCF..



Le trafic a pu reprendre progressivement aux alentours de 8h30, après plus de deux heures d’interruption.



