Un homme percuté mortellement par un train à Notre-Dame-de-Bondeville, en Seine-Maritime

Une reconnaissance complète du convoi a été réalisée : selon le bilan provisoire entre 100 et 120 passagers se trouvaient à bord du train, tous indemnes. Le conducteur du train, très choqué, a été pris en charge mais ne sera pas hospitalisé.

Les voyageurs doivent être évacués vers la gare de Maromme, située à 500 mètres. Un dispositif de transport par bus est attendu sur place pour permettre leur acheminement.

La maire de la commune, les services funéraires (PFG) ainsi que les services d’identification judiciaire sont mobilisés sur le lieu du drame. L’intervention était toujours en cours en début d’après-midi