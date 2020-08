Un homme isolé par la marée récupéré sain et sauf cette nuit à Villerville (Calvados)

Des moyens de recherches maritimes ont été engagés cette nuit, de mardi à mercredi, au large de Villerville (Calvados). Ils ont été coordonnés par le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Jobourg.



Vers 23h30, la disparition d’un homme de 40 ans a été signalée aux services de police de Trouville. Le quadragénaire avait été vu pour la dernière fois à 17h30 au pied du sémaphore de Villerville.



Avec la marée montante et le coefficient, le risque que la personne soit bloquée aux pieds des falaises des Roches Noires est important.



Immédiatement, le CROSS engage de nombreux moyens de recherche, dont des nautiques de la station SNSM de La Touques-Trouville, des patrouilles terrestres de la gendarmerie et de la police ainsi que l'hélicoptère Dragon 76 de la sécurité civile.



« Les traits de côte effectués par Dragon 76 et les deux SNSM ne donnent aucun résultat », observe la préfecture maritime.



Dans la nuit, peu avant 2 heures, une patrouille à pied de la SNSM retrouve la personne saine et sauve, au niveau d'un bunker en ruine au pied de la falaise (position invisible depuis la mer et difficilement visible depuis les airs) et bloquée par la marée.



A 2h30, l’homme est récupéré et pris en charge par les sapeurs-pompiers.