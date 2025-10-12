Connectez-vous S'inscrire





Un homme blessé après une chute sur le pont de Normandie




Dimanche 12 Octobre 2025 - 18:41


Une équipe du SMUR a été engagée avec Dragon76 - illustration
Un homme de 46 ans a été pris en charge ce dimanche à la mi-journée après avoir chuté sur la chaussée, au niveau du pont de Normandie, en Seine-Maritime.

Les secours, rapidement mobilisés, ont reçu le renfort de l’hélicoptère de la sécurité civile, Dragon76, avec à son bord une équipe du SMUR chargée d’évaluer l’état de santé de la victime. Après un premier bilan sur place, l’homme a été évacué en urgence relative par ambulance, en direction d’un hôpital du Havre.

Circulation perturbée en direction du Havre

L'accident a provoqué d’importants ralentissements sur la N1029, dans le sens Caen → Le Havre. La circulation a été temporairement coupée sur les voies concernées, le temps de l’intervention des secours et de la sécurisation de la zone




Un homme blessé après une chute sur le pont de Normandie

12/10/2025

