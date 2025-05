Un hangar agricole et 300 tonnes de lin partis en fumée à Breteuil, dans l’Eure

Au plus fort de l’intervention, le service départemental d’incendie et de secours (Sdis27) a mobilisé jusqu’à 23 sapeurs-pompiers. Une équipe est toujours sur place ce mardi matin.



Une enquête a été ouverte par la gendarmerie. Les investigations et constatations de police technique et scientifique devraient permettre de déterminer l’origine du départ de feu.