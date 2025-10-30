Un hangar agricole de 500 m² ravagé par les flammes à Mauquenchy, près de Forges-les-Eaux

Un épais panache de fumée s’est élevé ce jeudi après-midi au-dessus de Mauquenchy, en Seine-Maritime : un hangar agricole de 500 m² est parti en fumée malgré les moyens engagés par les sapeurs-pompiers.