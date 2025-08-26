Un employé interpellé au portique de sécurité après le vol d’un smartphone dans son entreprise à Grand-Couronne

Les faits se sont déroulés lors d’un contrôle de sortie, à l’intérieur de l’entreprise où les employés doivent obligatoirement passer par un portique de sécurité. Lorsque l’un d’entre eux, âgé de 20 ans, a franchi le dispositif, l’alarme s’est déclenchée.
L’agent de sécurité a alors isolé le salarié pour procéder à une vérification. Ce dernier a tenté de dissimuler dans son dos une petite boîte afin d’échapper au contrôle, mais elle a rapidement été retrouvée.
Encore dans son emballage d'origine
À l’intérieur, les agents ont découvert un smartphone Samsung Galaxy S23 neuf, encore dans son emballage. Face aux preuves, le jeune homme a reconnu avoir subtilisé l’appareil dans son entreprise.
Prévenue, une patrouille de la brigade anticriminalité (BAC) s’est rendue sur place. Le suspect a été interpellé et conduit à l’hôtel de police, où il a été placé en garde à vue.
Une enquête est en cours afin de déterminer les suites judiciaires qui seront données à cette affaire.
