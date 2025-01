Un deuxième foyer d’Influenza aviaire dans l’Eure : mesures préventives renforcées pour contenir la propagation

Dans l’Eure et le Calvados, la gestion des récents foyers d’influenza aviaire s’intensifie. Des investigations sanitaires approfondies sont en cours, et les premières analyses épidémiologiques ont révélé des liens significatifs entre plusieurs exploitations, notamment une ferme commerciale de volailles située à Épaignes et les foyers identifiés à La Poterie-Mathieu dans l’Eure, ainsi que dans le département voisin, révèle la préfecture de l'Eure, ce vendredi matin.