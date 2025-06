Un corps repêché dans la Seine à Saint-Jean-de-Folleville, en Seine-Maritime

Le corps, une fois extrait de l’eau, a été déposé à quai. La gendarmerie, présente sur les lieux, a procédé aux premières constatations et ouvert une enquête pour déterminer l’identité de la victime et les circonstances du décès.



Aucune information n’a pour l’heure été communiquée sur l’âge, le sexe ou les causes possibles de la mort. Des examens médico-légaux pourraient être ordonnés pour éclaircir ces éléments.