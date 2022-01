Un corps découvert dans une voiture calcinée le jour de l’An à Grand-Couronne, près de Rouen

Le corps d’un homme a été découvert, samedi 1er janvier, vers 15h30, dans une voiture calcinée à Grand-Couronne, près de Rouen. Le véhicule était stationné à hauteur du 1, allée de la Mare Sifflot, en bordure de la forêt de la Londe-Rouvray.



Le service départemental de police technique et scientifique s’est rendu sur place afin de procéder au constatations d’usage. Le prélèvement d’ADN et autres indices devraient permettre de mettre un nom sur la victime qui pour l’heure n’a pas été formellement identifiée.



Une enquête en recherches des causes de la mort a été ouverte, elle est confiée à la Sûreté départementale. Accident, suicide ou homicide volontaire ? Aucune piste n’est dans l’immédiat écartée.