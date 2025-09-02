Connectez-vous S'inscrire




Un conducteur ivre tente de faire porter le chapeau à son ami après un accident à Caudebec-lès-Elbeuf


Hier, en fin de soirée un accident de la circulation a mobilisé la police rue Lericher à Caudebec-lès-Elbeuf (Seine-Maritime). Le conducteur, alcoolisé et sans permis, a d’abord accusé son ami (lui aussi alcoolisé) avant de reconnaître sa responsabilité.



Mardi 2 Septembre 2025 - 11:18



Le conducteur alcoolisé a passé quelques heures en dégrisement avant de pouvoir être entendu - Illustration DGPN
Ce lundi 1er septembre, juste avant 23 heures, les forces de l’ordre sont appelées à intervenir sur le lieu d'un accident de la circulation à Caudebec-lès-Elbeuf. Sur place, elles découvrent deux hommes visiblement ivres, l’un affirmant être le mari de la propriétaire du véhicule accidenté, l’autre se présentant comme son ami.

Déclarations contradictoires

Rapidement, les versions divergent. Le mari assure que c’est son ami, âgé de 41 ans, qui conduisait le véhicule. Mais ce dernier, également en état d’ivresse, soutient au contraire que le conducteur était bien le mari, âgé de 40 ans. Les deux hommes se renvoient mutuellement la responsabilité de l’accident.

Après plusieurs échanges confus, le mari finit par admettre qu’il était bien au volant, malgré l’annulation de son permis de conduire. Il reconnaît avoir accusé son ami pour échapper aux poursuites.

1,10 g d'alcool dans le sang

Soumis à un dépistage, l’automobiliste présentait un taux de 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit 1,10 g par litre de sang, bien au-dessus de la limite légale. Il a été interpellé et placé en garde à vue.
 






