Un conducteur ivre tente de faire porter le chapeau à son ami après un accident à Caudebec-lès-Elbeuf

Hier, en fin de soirée un accident de la circulation a mobilisé la police rue Lericher à Caudebec-lès-Elbeuf (Seine-Maritime). Le conducteur, alcoolisé et sans permis, a d’abord accusé son ami (lui aussi alcoolisé) avant de reconnaître sa responsabilité.