Un cheval sauvé après s’être enlisé dans les douves du château du Rebais, aux Bottereaux (Eure)

Les secours ont été appelés ce dimanche 17 août, vers 10h30, pour un cheval en difficulté dans les douves du château du Rebais, sur la commune des Bottereaux. L’animal s’était enlisé jusqu’aux genoux et ne parvenait plus à se dégager seul.
Intervention d’une équipe animalière
Outre les sapeurs-pompiers de l’Eure, une équipe spécialisée dans les interventions animales a été dépêchée sur place. Les opérations de sauvetage ont nécessité le concours d’un engin agricole, prêté par un voisin, afin de sortir l’équidé de sa mauvaise posture.
Le cheval a pu être dégagé sans blessure apparente. Il doit néanmoins être examiné par un vétérinaire à la suite de cet incident.
