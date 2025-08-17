Connectez-vous S'inscrire

Un cheval sauvé après s’être enlisé dans les douves du château du Rebais, aux Bottereaux (Eure)


Les sapeurs-pompiers sont intervenus ce dimanche matin pour secourir un cheval tombé dans les douves du château de Rebais, aux Bottereaux (Eure). L’animal, extrait grâce à un engin agricole, n’a pas été blessé.



Dimanche 17 Août 2025 - 19:23



Le cheval s’est enlisé dans les douves du château - illustration Google Maps
Les secours ont été appelés ce dimanche 17 août, vers 10h30, pour un cheval en difficulté dans les douves du château du Rebais, sur la commune des Bottereaux. L’animal s’était enlisé jusqu’aux genoux et ne parvenait plus à se dégager seul.

Intervention d’une équipe animalière

Outre les sapeurs-pompiers de l’Eure, une équipe spécialisée dans les interventions animales a été dépêchée sur place. Les opérations de sauvetage ont nécessité le concours d’un engin agricole, prêté par un voisin, afin de sortir l’équidé de sa mauvaise posture.

Le cheval a pu être dégagé sans blessure apparente. Il doit néanmoins être examiné par un vétérinaire à la suite de cet incident.




Mots clés : château, cheval, Eure, Les Bottereaux, pompiers

              


Un cheval sauvé après s'être enlisé dans les douves du château du Rebais, aux Bottereaux (Eure)

17/08/2025

