Un chauffeur routier découvert mort près de son camion ce matin sur un parking à Grand-Quevilly

Le corps sans vie d'un homme a été découvert ce jeudi matin vers 7h15, sur un parking situé à proximité du restaurant "Le Sud III " avenue du Général Leclerc, à Grand-Quevilly (Seine-Maritime). La victime serait un chauffeur routier, qui a été retrouvé près de son camion.



Selon les premières constatations, aucune trace suspecte provenant d'une arme à feu ou d'une arme blanche n'aurait été constatée sur le corps. En revanche, certains éléments recueillis sur place laisseraient penser que la mort du chauffeur routier ne serait pas naturelle.



Des investigations de police technique et scientifique ont été effectuées dans la matinée sur le lieux de la découverte.



Une enquête a été ouverte et confiée au groupe d'appui judiciaire de la Sûreté départementale.



Plus d'informations à Venir