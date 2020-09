Un chauffeur de bus roué de coups par quatre passagers, cette nuit près de Rouen

Un chauffeur de bus a été violemment agressé et blessé au visage par quatre individus à Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime). Son état a nécessité son transport au CHU de Rouen.



Les faits se sont produits hier, mercredi, peu après 23 heures, dans un bus du réseau Astuce de la ligne F3 qui dessert Oissel. Quatre jeunes passagers ont demandé au conducteur de s’arrêter pour les déposer entre deux stations.



Mécontent d’avoir essuyé un refus, l’un des individus a alors escaladé la protection en plexiglass et a frappé à plusieurs reprises le conducteur. Les trois autres s’en sont pris également à lui, le frappant également sur le haut du corps et lui crachant au visage.



Les agresseurs ont ensuite pris la fuite. Ils sont naturellement recherchés activement.