Un camping-car s'enflamme sur un parking du centre commercial de Tourville-la-Rivière

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont en cours d'intervention ce dimanche soir à Tourville-la-Rivière. Ils ont été appelés à 22h07 pour un feu de camping-car sur le parking d'un restaurant japonais situé dans la zone commerciale.



Le sinistre a dégagé un important panache de fumée. Aucune victime n'est a déplorer selon le bilan provisoire communiqué par le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76) qui a mobilisé six sapeurs-pompiers et un engin avec une lance a incendie.