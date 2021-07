Un camion de terre couché sur l'A 131 dans l’Eure : circulation très pertubée entre Tancarville et l’A13

Le trafic est perturbé dans les deux sens sur l'autoroute A131 à hauteur de Quittebeuf (Eure). Ce lundi, vers 13h20, un poids-lourd transportant plusieurs tonnes de terre a percuté un portique de signalisation dans le sens A 13 - Pont de Tancarville. Dans le choc, le panneau a été arraché et projeté sur les voies tandis que le camion s'est couché sur le terre plein central et a déversé son chargement sur les voies inverses.



La circulation a été interrompue sur une voie en direction du Havre et totalement coupée dans l'autre sens (Le Havre-Rouen) au niveau du pont de Tancerville. Une voie a été cependant rouverte il y a quelques instants.



Les sapeurs-pompiers de l'Eure sont sur les lieux.



Le point à 19h30 : La circulation est à présent rétablie dans les deux sens, mais sur une seule voie de circulation, précise Bison futé .



Les équipes d'intervention sont toujours sur place pour nettoyer la chaussée, ainsi que les engins et véhicules nécessaire à l'évacuation du portique de signalisation et du camion renversé.