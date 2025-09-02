Un camion-citerne transportant de l’alcool se renversé près de Lillebonne : le chauffeur légèrement blessé

L’accident s’est produit vers 8h30 ce mardi 2 septembre, à Saint-Jean-de-Folleville près de Lillebonne, lorsqu’un poids lourd transportant de l’alcool s’est renversé sur le flanc dans un rond-point sur la route Radicatel. Le chauffeur a été légèrement blessé et rapidement pris en charge par les secours avant d’être transporté à l’hôpital.
De gros moyens engagés
L’intervention a mobilisé un dispositif conséquent : au plus fort de l’opération, 57 sapeurs-pompiers ont été déployés avec 26 engins. Leur mission consistait à sécuriser la zone, assurer la protection incendie et permettre le relevage du camion-citerne.
Heureusement, la citerne n’a pas présenté de fuite, limitant le risque pour l’environnement et la population. L’opération s’est achevée après plusieurs heures d’intervention, avec un bilan rassurant grâce à la réactivité des secours et aux moyens engagés
