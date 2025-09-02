Connectez-vous S'inscrire




Un camion-citerne transportant de l’alcool se renversé près de Lillebonne : le chauffeur légèrement blessé


Un poids lourd transportant de l’alcool s’est couché sur le flanc ce mardi matin, mobilisant plus de 50 sapeurs-pompiers pour sécuriser la zone et prendre en charge le chauffeur légèrement blessé.



Mardi 2 Septembre 2025 - 19:51



Illustration infonormandie
Illustration infonormandie
L’accident s’est produit vers 8h30 ce mardi 2 septembre, à Saint-Jean-de-Folleville près de Lillebonne, lorsqu’un poids lourd transportant de l’alcool s’est renversé sur le flanc dans un rond-point sur la route Radicatel. Le chauffeur a été légèrement blessé et rapidement pris en charge par les secours avant d’être transporté à l’hôpital.







 

De gros moyens engagés

L’intervention a mobilisé un dispositif conséquent : au plus fort de l’opération, 57 sapeurs-pompiers ont été déployés avec 26 engins. Leur mission consistait à sécuriser la zone, assurer la protection incendie et permettre le relevage du camion-citerne.

Heureusement, la citerne n’a pas présenté de fuite, limitant le risque pour l’environnement et la population. L’opération s’est achevée après plusieurs heures d’intervention, avec un bilan rassurant grâce à la réactivité des secours et aux moyens engagés




Mots clés : accident, enquête, faits divers, poids lourd, pompiers, Seine-Maritime




L'info en continu

Un camion-citerne transportant de l’alcool se renversé près de Lillebonne : le chauffeur légèrement blessé

02/09/2025

Accident sur l’A13 à Mantes-la-Ville : trois véhicules impliqués, circulation fortement ralentie

02/09/2025

Grand-Quevilly : une exposition pour redécouvrir le bourg d’autrefois

02/09/2025

Yvelines. A Carrières-sous-Poissy, un cirque s’installe de force sur le parking du centre commercial Leclerc

02/09/2025

Contrôle routier à Rouen : le conducteur était ivre et en possession de résine de cannabis

02/09/2025

Rixe mortelle devant « La Winery » à Évreux : les circonstances du drame décryptées par l’enquête

02/09/2025

Un conducteur ivre tente de faire porter le chapeau à son ami après un accident à Caudebec-lès-Elbeuf

02/09/2025

Incendie dans un bâtiment industriel à Gonfreville-l’Orcher : un blessé léger

02/09/2025

Course-poursuite de 50 km dans les Yvelines : la voiture avait été volée en Seine-Maritime

01/09/2025

Rouen : la brigade anticriminalité prend en filature un voleur à la roulotte et l'interpelle

01/09/2025

Un automobiliste, auteur d'infractions, tente d’échapper à un contrôle de police à Rouen : il est rattrapé à pied

01/09/2025

Le Havre : trois jeunes interpellés après des dégradations de voitures dans le parking de l’hôtel de ville

01/09/2025

Politique. Timour Veyri annonce son retrait de la vie politique locale à Évreux

01/09/2025

Deux accidents de la route ce lundi matin dans l’Eure : deux blessés transportés à l'hôpital

01/09/2025

Violent accident sur l’A13 dans l'Eure : huit blessés dont trois enfants et une femme en urgence absolue

31/08/2025

Grave accident sur l’A13 : l’autoroute fermée vers Paris à hauteur de Hongueville-Hénouville (Eure)

31/08/2025

Santé. Une cabine ophtalmologique connectée inaugurée à Louviers

31/08/2025

Yvelines. Aux Mureaux, une nouvelle Halle des sports destinée aux scolaires, associations et habitants

30/08/2025

Une voiture fonce dans la foule à Evreux : un mort et plusieurs blessés devant un bar, trois personnes en garde à vue

30/08/2025

Feu de garages à Gournay-en-Bray : huit box et plusieurs véhicules détruits

29/08/2025
Afficher plus d'articles
InfoNormandie
Les infos les + lues

Grave accident sur l’A13 : l’autoroute fermée vers Paris à hauteur de Hongueville-Hénouville (Eure)

31/08/2025 -

Accident mortel cette nuit sur l’A13 à hauteur de Flins-sur-Seine dans les Yvelines : l’autoroute fermée vers Paris

29/08/2025 -

Évreux : un conducteur sans permis interpellé et sous le coup d’une obligation de quitter la France

29/08/2025 -

Violent accident sur l’A13 dans l'Eure : huit blessés dont trois enfants et une femme en urgence absolue

31/08/2025 -

Une voiture percute cinq véhicules en stationnement et finit sa course dans une agence immobilière à Pacy-sur-Eure

27/08/2025 -

Une voiture fonce dans la foule à Evreux : un mort et plusieurs blessés devant un bar, trois personnes en garde à vue

30/08/2025 -

Feu sur un balcon près de Rouen : une mère et ses quatre enfants transportés au CHU pour examen

27/08/2025 -

Feu de garages à Gournay-en-Bray : huit box et plusieurs véhicules détruits

29/08/2025 -

Survol de la prison de Rouen : le pilote du drone était caché dans le coffre d'une voiture à Petit-Quevilly

29/08/2025 -

​Beuzeville (Eure) : dépose des auvents à la barrière de péage sur l’A13, deux nuits de fermeture programmées

29/08/2025 -

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen