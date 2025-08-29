Un cambrioleur identifié grâce à ses empreintes : sous bracelet électronique, il est arrêté chez lui près de Rouen

Un homme de 23 ans, porteur d’un bracelet électronique, a été interpellé le 28 août dans le cadre d’un cambriolage commis à Rouen deux jours plus tôt.



Il y a quelques jours, un vol par effraction est signalé dans un logement rouennais. Sur les lieux, les enquêteurs relèvent des empreintes digitales. Celles-ci permettent de remonter à un suspect déjà connu de leurs services.



Il s’agit d’un jeune homme de 23 ans domicilié à Sotteville-lès-Rouen. Assigné à résidence sous bracelet électronique, suite à une condamnation, il dispose d’une permission de sortie quotidienne entre 14h et 18h.

Interpellé à son domicile Ce jeudi 28 août, vers 18h15, les policiers se présentent à son domicile. L’individu est bien présent et leur ouvre la porte. Il est immédiatement interpellé et placé en garde à vue pour vol par effraction.



En Une | En ce moment | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | L'Info en continu | UNE | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | LOISIRS | En bref | SOCIÉTÉ | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | Notifications | Contact