Un cambrioleur identifié grâce à ses empreintes : sous bracelet électronique, il est arrêté chez lui près de Rouen


Un homme de 23 ans, porteur d’un bracelet électronique, a été interpellé le 28 août dans le cadre d’un cambriolage commis à Rouen deux jours plus tôt.



Vendredi 29 Août 2025 - 11:53



Le jeune homme soupçonné de cambriolage était sous bracelet électronique lorsqu'il a été interpellé à son domicile - Illustration Depositphotos
Il y a quelques jours, un vol par effraction est signalé dans un logement rouennais. Sur les lieux, les enquêteurs relèvent des empreintes digitales. Celles-ci permettent de remonter à un suspect déjà connu de leurs services.

Il s’agit d’un jeune homme de 23 ans domicilié à Sotteville-lès-Rouen. Assigné à résidence sous bracelet électronique, suite à une condamnation, il dispose d’une permission de sortie quotidienne entre 14h et 18h.

Interpellé à son domicile

Ce jeudi 28 août, vers 18h15, les policiers se présentent à son domicile. L’individu est bien présent et leur ouvre la porte. Il est immédiatement interpellé et placé en garde à vue pour vol par effraction.




