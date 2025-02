Un cabinet dentaire suspendu pour manquements à l’hygiène à Ouistreham, dans le Calvados

Environ 1 500 patients ayant fréquenté le cabinet au cours des trois dernières années sont invités à consulter leur médecin traitant. Bien que le risque infectieux soit jugé faible, des tests de dépistage des hépatites B et C ainsi que du VIH sont recommandés. L’ARS a par ailleurs informé en amont les professionnels de santé pour assurer un suivi approprié.



L'occasion pour l'Agence régionale de santé re rappeler qu'elle procède tout au long de l'année à des missions d'inspection et de contrôle auprès des structures de soins. En Normandie, 250 investigations sont réalisées chaque année.