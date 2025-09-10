Connectez-vous S'inscrire




Un bus scolaire et une voiture se percutent à Gancourt-Saint-Étienne : aucune victime n'est à déplorer


Le bus transportait six collégiens : aucun n'a été blessé dans la collsion qui s'est produite avec une voiture ce mercredi midi à Gancourt-Saint-Étienne.



Mercredi 10 Septembre 2025 - 14:32



Les sapeurs-pompiers sont intervenus avec trois véhicules de secours routier - Illustration Adobe Stock
Ce mercredi, vers 13h15, les sapeurs-pompiers et la gendarmerie sont intervenus rue Principale à Gancourt-Saint-Étienne, près de Gournay-en-Bray  (Seine-Maritime) à la suite d’un accident de circulation entre un bus transportant six collégiens et un véhicule léger.

À leur arrivée, les secours ont procédé aux opérations de reconnaissance, de balisage et à la prise en charge des personnes impliquées. Trois engins et sept sapeurs-pompiers ont été mobilisés.

Aucun blessé

Le bilan fait état d'aucune victime à déplorer. Le conducteur du bus et les six collégiens avaient déjà été récupérés par leurs parents avant l’arrivée des secours, tandis que le conducteur de la voiture est ressorti indemne.
 





