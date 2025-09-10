Un bus scolaire et une voiture se percutent à Gancourt-Saint-Étienne : aucune victime n'est à déplorer

Les sapeurs-pompiers sont intervenus avec trois véhicules de secours routier - Illustration Adobe Stock
Ce mercredi, vers 13h15, les sapeurs-pompiers et la gendarmerie sont intervenus rue Principale à Gancourt-Saint-Étienne, près de Gournay-en-Bray (Seine-Maritime) à la suite d’un accident de circulation entre un bus transportant six collégiens et un véhicule léger.
À leur arrivée, les secours ont procédé aux opérations de reconnaissance, de balisage et à la prise en charge des personnes impliquées. Trois engins et sept sapeurs-pompiers ont été mobilisés.
Aucun blessé
Le bilan fait état d'aucune victime à déplorer. Le conducteur du bus et les six collégiens avaient déjà été récupérés par leurs parents avant l’arrivée des secours, tandis que le conducteur de la voiture est ressorti indemne.