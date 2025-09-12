Un bus Teor s'embrase à Canteleu, près de Rouen : les passagers sont sains et saufs

Le bus s'est embrasé à la station Prat, avenue du président Senard à Canteleu - Illustration Google Maps
Un bus de la ligne TEOR a pris feu ce vendredi en fin de matinée à la station Prat, rue du président Senard à Canteleu (Seine-Maritime). L’alerte a été donnée vers 11 h 45. À l’arrivée des secours, le véhicule était totalement embrasé.
Le conducteur avait fait évacuer l’ensemble des passagers avant la propagation des flammes, si bien qu’aucune victime n’est à déplorer.
Les sapeurs-pompiers ont éteint le feu au moyen de deux lances. Les fumées n’ont pas impacté le collège voisin, précise le SDIS.
Aucun blessé n’est à déplorer.
Dix pompiers mobilisés avec trois engins poursuivent les opérations d'enlèvement du véhicule calciné, tandis que la circulation reste perturbée sur le secteur
Le conducteur avait fait évacuer l’ensemble des passagers avant la propagation des flammes, si bien qu’aucune victime n’est à déplorer.
Les sapeurs-pompiers ont éteint le feu au moyen de deux lances. Les fumées n’ont pas impacté le collège voisin, précise le SDIS.
Aucun blessé n’est à déplorer.
Dix pompiers mobilisés avec trois engins poursuivent les opérations d'enlèvement du véhicule calciné, tandis que la circulation reste perturbée sur le secteur