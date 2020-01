Un bâtiment agricole de 1.500 m2 ravagé par un violent incendie en Seine-Maritime

Les sapeurs-pompiers ont déployé quatre lances, dont une lance canon, pour éteindre l’incendie et l’empêcher de se propager à un ancien bâtiment d’un IME (institut médico éducatif) et un stockage d’engrais.



« Les mesures de toxicité effectuées sous le vent se sont révélées nulles », tient à préciser un officier du centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis76).



L’intervention qui a mobilisé 49 sapeurs-pompiers et 25 engins s’annonce « de longue durée », selon les secours.



L’origine de l’incendie est indéterminée.