Un bagage suspect découvert dans une salle d'attente au Havre : trafic interrompu et gare évacuée

Le trafic ferroviaire est interrompu au départ et à l'arrivée du Havre, en Seine-Maritime, depuis 14h30, ce lundi 2 août, annonce la SNCF.



Un bagage suspect, oublié ou abandonné par un passager (?), a été découvert dans une salle d'attente en gare du Havre. Par précaution, cette dernière a été évacuée pour permettre l'intervention des services de police et du service de déminage de Caen qui est attendu sur place. Come l'exigent les dispositions du plan Vigipirate, un périmètre de sécurité a également été mis en place par les services de police.