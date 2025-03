Un automobiliste en urgence absolue après avoir percuté un arbre près de Pacy-sur-Eure

À l’arrivée des secours, le conducteur, grièvement blessé, était incarcéré dans l’habitacle. Il a été désincarcéré par les sapeurs-pompiers, puis pris en charge par une équipe du SMUR avant d’être transporté, en urgence absolue, sous surveillance médicale, au centre hospitalier Seine-Eure d’Évreux.



La gendarmerie de Pacy-sur-Eure est intervenue pour sécuriser les lieux et procéder aux constatations. Douze sapeurs-pompiers des centres d’incendie et de secours (Cis) de Pacy et Vernon ont été mobilisés par le Service départemental d’incendie et de secours de l’Eure (SDIS 27).