Un automobiliste de l'Eure contrôlé à 190 km/h sur une route de l'Orne limitée à 110 km/h

Un automobiliste originaire de l'Eure a été intercepté par les gendarmes de l'Orne alors qu'il circulait au volant de sa voiture à 190 km/h sur une route où la vitesse est limitée à 110 km/h. Pour aggraver son cas, le contrevenant âgé de 26 ans était déjà sous le coup d'une suspension de son permis de conduire.



Son véhicule a été mis en fourrière.



Ce même jour, mardi 1er novembre, les mêmes gendarmes de la brigade motorisée (BMO) d'Alençon ont relevé, en à peine deux heures, vingt-cinq infractions à la vitesse sur la RN12 à hauteur de Saint-Julien-sur-Sarthe, entre Verneuil-sur-Avre et Alençon : 24 excès compris entre 20 et 30 km/h au dessus de la vitesse autorisée et 1 grand excès de vitesse supérieur à 50 km/h au dessus de la vitesse autorisée, relate la gendarmerie de l'Orne.