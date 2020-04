Un adolescent de 14 ans tombe d’un tracteur et succombe à ses blessures dans le pays de Caux

Un adolescent de 14 ans a succombé à ses blessures en faisant une chute alors qu’il se trouvait sur un tracteur, en Seine-Maritime.



Le drame est survenu ce vendredi après-midi, peu avant 15 heures, route des Nefs à Cléville, une commune du pays de Caux, dans des circonstances ignorées.



A l’arrivée des secours, le jeune homme était en arrêt cardio-respiratoire. La tentative de réanimation effectuée par les sapeurs-pompiers a échoué. Le décès a été constaté sur place par le médecin du SMUR, indique le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis).



Choquées, six personnes ont été prises en charge et transportées vers une unité de soins traumatiques.



La gendarmerie a ouvert une enquête.