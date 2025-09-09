Un accident mortel en gare de Pont-de-l’Arche perturbe le trafic des trains sur la ligne Paris -Rouen - Le Havre

La circulation des trains a été interrompue plusieurs heures ce lundi 8 septembre sur la ligne Paris - Rouen - Le Havre après qu’un train a percuté mortellement un homme de 19 ans en gare de Pont-de-l’Arche (Eure), en début de soirée.