Un accident de la route entre Harfleur et Le Havre fait un mort et deux blessés graves

Le bilan définitif établi par les secours est lourd, puisqu’il fait état d’un décès, un homme de 31 ans : il était en arrêt cardio-respiratoire a l’arrivée des secours et n’a pu être réanimé. Son décès a été déclaré par le médecin du SMUR.



Dans le second véhicule, un couple était piégé dans l’habitacle. Il a été désincarcéré et pris en charge par les secours. La femme, âgée de 50 ans, a été transportée, médicalisée, vers les urgences du CHU de Rouen, tandis que l’homme, du même âge, a lui été évacué vers l’hôpital Jacques-Monod à Montivilliers, sous assistance médicale également.