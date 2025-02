Un accident de la circulation entre trois voitures a fait un blessé léger, ce matin, à Saint-Étienne-du-Rouvray près de Rouen

Le bilan de l’accident fait état de deux victimes : un homme indemne, laissé sur place et une femme légèrement blessée, prise en charge par les secours et évacuée vers le CHU de Rouen.



Neuf sapeurs-pompiers, avec trois véhicules de secours routier, ont été mobilisés pour sécuriser la zone et prendre en charge les victimes.



L’enquête ouverte par la police nationale devrait permettre d’établir les circonstances précises de l’accident.