Un 1er mai revendicatif dans la tradition en Seine-Maritime et dans l’Eure

Entre 2000 et 3500 personnes, selon les chiffres avancés par la préfecture et la CGT. ont participé aux manifestations du 1er mai en Seine-Maritime. Organisés par l’intersyndicale FO, CGT, FSU et Solidaires, une dizaine de rassemblements ont eu lieu dans les principales villes normandes.



À Rouen, 1.250 personnes ont défilé selon la préfecture, tandis que la CGT en revendique plus de 2.000. Le Havre a réuni 720 manifestants selon les autorités, contre plus de 1.500 selon les syndicats.



D’autres cortèges ont été recensés à Dieppe, Elbeuf et Lillebonne. Dans l’Eure, Évreux a rassemblé 380 manifestants et Gisors 20, selon une source officielle.