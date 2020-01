Trou géant dans le pays de Caux : périmètre de sécurité, maisons évacuées et route fermée

Par précaution, deux maisons, situées à proximité, ont été évacuées pour une durée Indéterminée . Les deux couples et leurs enfants propriétaires de ces habitations ont dû, en urgence, trouver une solution de relogement.



La mairie a alerté le BRGM (bureau de recherches géologiques et minières) qui va procéder à l’inspection de l’excavation et en définir la nature (manière, bétoire, affaissement de terrain ..)