Trottinettes électriques : ce qu’il faut savoir pour circuler en toute sécurité à Rouen et ailleurs

Mieux vaut prévenir que guérir, dit le dicton. Dans cette optique, la direction départementale de la sécurité publique (Ddsp) de Seine-Maritime a organisé aujourd’hui (jeudi) entre 12h et 13h une opération de sensibilisation auprès des utilisateurs de trottinettes électriques et autres gyropodes.



Une douzaine de policiers (nationaux et municipaux) se sont postés successivement rue Jeanne-dArc, rue Lecanuet, rue de la République et rue du Général Leclerc, distribuant ici et là un flyer expliquant les règles de sécurité à observer sur l’espace public. Des brassards réfléchissants et couvres sacs fluorescents ainsi que des casques (le port n’est pas obligatoire mais il est fortement recommandé) ont ainsi été distribués à une trentaine d’usagers à trottinette.