Trois policiers blessés dans l'explosion d'un tir de mortier à Canteleu, près de Rouen

En quelques jours, à Canteleu, près de Rouen, les sapeurs-pompiers et policiers ont été les victimes de violences urbaines. Derniers faits en date, des tirs de mortiers d'artifices sur une voiture de police ont fait trois blessés, ce jeudi 30 décembre vers 23 heures.



Un équipage de la brigade canine se rendait sur les lieux d'un feu de poubelle, avenue du Président-Allende, toujours à Canteleu. En arrivant sur place, et alors que les sapeurs-pompiers étaient déjà là, la voiture de police a essuyé plusieurs tirs de mortiers. L'un des pétards est entré par une fenêtre ouverte et a explosé à l'intérieur de l'habitacle, après avoir touché au visage le gardien de la paix assis à l'arrière.