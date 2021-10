Trois piétons fauchés par une voiture dans l’Eure : trois blessés dont un grave héliporté à Rouen

Le plus jeune des adolescents a été grièvement blessé dans le choc. Il a été pris en charge par les sapeurs-pompiers puis évacué, médicalisé, par l’hélicoptère de la sécurité civile Dragon76 vers les urgences pédiatriques du CHU de Rouen.



La femme également médicalisée et l’autre adolescent, tous deux en urgence relative, ont été transportés par les secours respectivement au CHU de Rouen et à l’hôpital d’Évreux.



Le conducteur de la voiture a quant à lui refusé son transport à l’hôpital.