Trois opérations de sauvetage en mer au large de Dieppe : deux plongeurs conduits à l'hôpital


Trois interventions successives ont été coordonnées samedi après-midi par le CROSS Gris-Nez pour venir en aide à des plongeurs en difficulté, au large de Dieppe, en Seine-Maritime.



Dimanche 10 Août 2025 - 16:38



Deux plongeurs, un homme et une femme, ont été secourus au large de Dieppe - Illustration Pixabay / First Online
En début d’après-midi, hier samedi 9 août, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez a déclenché, en moins de deux heures, trois opérations distinctes liées à des incidents survenus lors de plongées en Manche, au large de Dieppe (Seine-Maritime).

Deux plongeurs en difficulté

La première alerte a été donnée par un support de plongée signalant un accident de décompression, relate la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord. La victime, consciente, a été placée sous oxygène à bord, tandis que la vedette SNS 209 Président J.C. Fortini (station SNSM du Tréport) assistait le navire, immobilisé par la présence de'autres plongeurs encore à l’eau.

Après récupération de la palanquée, le bateau a rejoint le port de Dieppe où le plongeur a été pris en charge à bord d'une ambulance des sapeurs-pompiers avant d’être évacué par l’hélicoptère de la Sécurité civile Dragon 76 vers l’hôpital de Lille, confirme le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76)..

Quelques minutes plus tard, un second navire de plongée signalait une plongeuse souffrant de fortes douleurs au dos. Le bateau a pu rejoindre directement Dieppe où la victime a été médicalisée par le SAMU et les sapeurs-pompiers, puis transportée vers le centre hospitalier de Dieppe.
 

Un bateau à la dérive

Presque simultanément, un troisième support de plongée a déclaré une avarie moteur alors que trois plongeurs se trouvaient encore à l’eau. Un signal de détresse (mayday relay) a été diffusé et d’importants moyens ont été engagés : l’hélicoptère Dauphin SPI de la Marine nationale (base du Touquet), les vedettes SNSM de Saint-Valery-en-Caux (Commandant Chandelier II) et du Tréport (Président J.C. Fortini).

Le moteur ayant pu être redémarré, le navire a regagné Dieppe par ses propres moyens. La zone a été passée au peigne fin par les équipes aériennes et maritimes pour écarter tout risque de disparition.

Ces interventions successives n’ont fait état d’aucune victime grave, mais elles rappellent l’importance de la vigilance et de la sécurité lors des sorties de plongée en mer.



Mots clés : Cross Gris Nez, enquête, faits divers, plongeurs, pompiers, préfecture maritime, Seine-Maritime

              


