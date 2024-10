Trois morts dans le naufrage d’une embarcation de migrants ce matin au large de Calais

Le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez a rapidement engagé des moyens pour intensifier les recherches des naufragés, et a coordonné l’intervention des secours, notamment l’hélicoptère Dauphin de la Marine nationale ainsi qu’une équipe médicale de la structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR – Maritime) déployée depuis Boulogne-sur-Mer.



Au total, 40 naufragés ont été récupérés par le Minck, tandis que 8 autres l'ont été par le canot tous temps de la SNSM de Calais, avant d'être transférés à bord du Minck. Lors des opérations, deux personnes inanimées ont également été retrouvées. Les premiers secours leur ont immédiatement été prodigués, mais leur décès a ensuite été constaté par les équipes médicales à terre à Calais.