Trois mineurs isolés arrêtés pour le vol à l'arraché d'un collier sur un passant, près de Rouen

Trois "mineurs étrangers isolés", âgés de 16 et 17 ans, ont été placés en garde à vue pour vol aggravé, c'est-à-dire en réunion, des faits qui sont survenus hier, mardi 29 septembre, peu avant 15 heures, à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime).



La victime est un homme de 47 ans qui se trouvait à pied sur la place Voltaire. Trois individus sont arrivés derrière lui et l'un d'entre eux lui a arraché le collier qu'il portait au cou, puis ils ont pris la fuite par la rue Garibaldi.



La victime a pu fournir un signalement précis des agresseurs. Si bien que les recherches ont rapidement abouti par l'interpellation des auteurs qui ont été retrouvés dans le square Roland-Tafforeau à Rouen. L'un des suspects était en possession d'un cutter, et un autre du fameux collier. Tous les trois ont été emmenés à l'hôtel de police pour être auditionnés par les enquêteurs.