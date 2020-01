Trois kayakistes retrouvés morts sur la plage du Crotoy (Somme)

Les corps sans vie de deux hommes et d’une femme ont été retrouvés cette nuit de samedi à dimanche sur la plage du Crotoy en Baie de Somme. Un adolescent de 15 ans a par ailleurs été retrouvé sur la même plage en état d’hypothermie mais sain et sauf. Il a été transporté à l’hôpital par les sapeurs-pompiers.



Ce samedi 11 janvier, vers 17h30, le centre opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez est averti par le club nautique de Saint-Valéry-sur-Somme (Somme) que 4 kayakistes ne sont pas rentrés au club suite à une sortie de groupe en baie de Somme.