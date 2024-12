Trois blessés ce matin dans un accident de la route à Lucy, dans le pays de Bray

Deux autres victimes, un jeune homme de de 18 ans et une femme d’une soixantaine d’années, ont également été secourues et conduites à l’hôpital de Dieppe. Une adolescente de 16 ans est sortie indemne de l’accident.



Les trois blessés étaient en urgence relative, précisent les secours.



La circulation a été totalement interrompue durant les opérations de secours qui ont nécessité la mobilisation sur les lieux de 17 sapeurs-pompiers avec six véhicules de secours routier.