Trois adolescents en fugue d'un foyer d'Evreux arrêtés après une tentative de cambriolage à Rouen

Les trois adolescents, dont l’un est âgé de 14 ans et les deux autres de 15 ans, ont confié être en fugue de leur foyer à Évreux. Longuement interrogés, l’un d’entre eux a reconnu avoir endommagé la vitrine du bar-tabac La Civette dans le but de dérober des objets, avant d’être interrompu par des passants.



Le trio a été placé en garde à vue pour tentative de vol par effraction et dégradations.