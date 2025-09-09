Connectez-vous S'inscrire




Trois accidents ce lundi en Seine-Maritime : un adolescent, deux enfants et un septuagénaire blessés


Trois accidents se sont produits ce lundi en Seine-Maritime, à Malaunay, sur l’A13 près de la sortie 24 et à Port-Jérôme-sur-Seine. Ils ont fait plusieurs blessés légers, dont deux enfants, un adolescent et un septuagénaire.



Mardi 9 Septembre 2025 - 08:56



Ces trois accidents ont fait quatre blessés, tous transportés par les sapeurs-pompiers vers des hôpitaux du département - Illustration
La journée de lundi a été marquée par plusieurs accidents de la circulation en Seine-Maritime, mobilisant à chaque fois les sapeurs-pompiers. Résumé.

Malaunay : quatre blessés légers dans une collision frontale

Peu avant 8h35, deux voitures sont entrées en collision frontale rue des Oiseaux, à Malaunay.

Quatre personnes ont été blessées, dont deux enfants âgés de 7 et 5 ans. Classées en urgence relative, elles ont été transportées au CHU de Rouen.

Treize sapeurs-pompiers et cinq engins ont été engagés. La circulation a dû être interrompue le temps de l’intervention.

A13 : une voiture sur le flanc avant la sortie 24

Vers 15h20, un accident est survenu sur l’A13 dans le sens Paris-Caen, peu avant la sortie 24 (Bourgtheroulde), dans le secteur de La Londe

Une voiture légère, qui tractait une caravane, s’est retrouvée sur le flanc. Quatre personnes étaient impliquées : trois sont indemnes et un homme de 77 ans, légèrement blessé, a été transporté au CHU de Rouen.

Dix sapeurs-pompiers, mobilisés avec quatre engins, sont intervenus, entraînant la coupure de deux voies le temps des opérations de secours et de dépannage. Cet accident a entraîné des ralentissements importants en direction de Caen.

Port-Jérôme-sur-Seine : un adolescent blessé sur un deux-roues

En début de soirée, vers 18h50, un accident impliquant un deux-roues s’est produit au carrefour de la gare, à hauteur de la station Esso, à Port-Jérôme-sur-Seine.

Un adolescent de 16 ans a été légèrement blessé et transporté au centre hospitalier de Lillebonne.

Six sapeurs-pompiers et deux engins ont été engagés. Les circonstances exactes de l’accident restent à déterminer.




