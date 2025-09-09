Trois accidents ce lundi en Seine-Maritime : un adolescent, deux enfants et un septuagénaire blessés

Trois accidents se sont produits ce lundi en Seine-Maritime, à Malaunay, sur l’A13 près de la sortie 24 et à Port-Jérôme-sur-Seine. Ils ont fait plusieurs blessés légers, dont deux enfants, un adolescent et un septuagénaire.