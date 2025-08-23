Travaux de nuit : l’A131 fermée pour la dépose de l’auvent du péage de Bourneville (Eure)

Dans la nuit du lundi 25 au mardi 26 août, l’autoroute A131 sera totalement fermée à la circulation à hauteur de Bourneville (Eure). La Sanef procède à la dépose de l’auvent de l’ancienne barrière de péage, dans le cadre de la transformation de l’axe Paris-Normandie en péage en flux libre.
Une intervention programmée de nuit
L’opération, particulièrement visible, doit permettre de retirer l’auvent de la barrière de péage de Bourneville, située au croisement de l’A13 et de l’A131.
Afin de limiter l’impact sur les automobilistes, les travaux sont programmés exclusivement de nuit, de 20h à 6h du matin, quand le trafic est moins dense.
Des déviations mises en place
Durant cette nuit de chantier :
• L’A131 en direction du Havre vers l’A13 sera fermée, avec sortie obligatoire au diffuseur n°28 Bourneville.
• La bretelle A13 Paris vers A131 Le Havre sera également coupée, avec sortie obligatoire au diffuseur n°26 Brionne (A13).
Des itinéraires de déviation seront fléchés par Sanef, via les diffuseurs n°26 (Brionne, A13) et n°28 (Bourneville, A131), ainsi que par les routes départementales RD179E, RD139 et RD89 selon le sens de circulation.
Le péage en flux libre en ligne de mire
Cette intervention s’inscrit dans le vaste chantier de modernisation de l’axe Paris-Normandie, où les barrières physiques de péage disparaissent progressivement au profit du péage en flux libre.
Avec ce système, les conducteurs ne s’arrêtent plus aux barrières : le passage est détecté automatiquement, permettant une circulation plus fluide et une réduction des embouteillages.
