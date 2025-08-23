Travaux de nuit : l’A131 fermée pour la dépose de l’auvent du péage de Bourneville (Eure)

L’opération, particulièrement visible, doit permettre de retirer l’auvent de la barrière de péage de Bourneville, située au croisement de l’A13 et de l’A131.

Afin de limiter l’impact sur les automobilistes, les travaux sont programmés exclusivement de nuit, de 20h à 6h du matin, quand le trafic est moins dense.