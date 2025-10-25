Connectez-vous S'inscrire

Transat Café l’Or au Havre : départ avancé pour les Ocean Fifty, météo oblige


Les trimarans de la classe Ocean Fifty engagés dans la transat Café l’Or prendront le large plus tôt que prévu, au Havre. Leur départ est avancé à ce samedi 25 octobre à 16h30, en raison de conditions météo jugées défavorables dans la nuit de dimanche à lundi.



Samedi 25 Octobre 2025 - 14:34


Le top départ de la Transat Café l'Or sera donné dans quelques heures pour les trimarans de la classe Ocean Fity
Les organisateurs de la Transat Café l'Or au Havre ont revu le calendrier et le parcours pour garantir à la fois sécurité et équité sportive.

Initialement prévu dimanche, le top départ des Ocean Fifty a été avancé à la demande unanime des skippers. La météo prévue dans l’Atlantique Nord dans les prochaines heures s’annonce instable, avec des vents violents peu compatibles avec les multicoques de 15 mètres, particulièrement sensibles aux déferlantes croisées.

La direction de course a donc tranché : une ligne de départ spécifique sera déployée ce samedi après-midi, avec les moyens de sécurité adaptés.

Cap sur les Canaries et le Cap Vert

Pour rester dans le tempo initial — une arrivée à Fort-de-France dans une douzaine de jours — le parcours a été ajusté. Les Ocean Fifty contourneront l’archipel des Canaries par tribord, avant de rallier le Cap Vert, également laissé à tribord. Une marque de parcours intermédiaire (waypoint) pourrait être ajoutée en mer pour affiner le timing de cette transatlantique musclée.

Les autres classes conservent le programme prévu

Pas de changement en revanche pour les autres catégories, dont le départ sera diffusé en direct sur France 3 ce dimanche après-midi :
    •    Ultim à 14h10
    •    Imoca à 14h30
    •    Class40 à 14h50

⏱️ La retransmission télé débutera dès 13h30.




25/10/2025

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen