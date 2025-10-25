Transat Café l’Or au Havre : départ avancé pour les Ocean Fifty, météo oblige

Pour rester dans le tempo initial — une arrivée à Fort-de-France dans une douzaine de jours — le parcours a été ajusté. Les Ocean Fifty contourneront l’archipel des Canaries par tribord, avant de rallier le Cap Vert, également laissé à tribord. Une marque de parcours intermédiaire (waypoint) pourrait être ajoutée en mer pour affiner le timing de cette transatlantique musclée.



Les autres classes conservent le programme prévu



Pas de changement en revanche pour les autres catégories, dont le départ sera diffusé en direct sur France 3 ce dimanche après-midi :

• Ultim à 14h10

• Imoca à 14h30

• Class40 à 14h50



⏱️ La retransmission télé débutera dès 13h30.