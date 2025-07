Trafic très perturbé ce dimanche matin sur l’A13 : plusieurs accidents et plus de 25 km de ralentissements

La circulation est particulièrement difficile ce dimanche 13 juillet au matin sur l’autoroute A13, dans le sens Paris vers Cherbourg, selon les données en temps réel communiquées par Bison Futé.



Un bouchon de 22,6 km dans les Yvelines. Un important ralentissement de 22,6 km est actuellement enregistré entre Orgeval et Mantes-la-Ville, dans le département des Yvelines (78). Le trafic est ralenti entre les points de repère (PR) 25+513 et 48+099, soit sur plus de 22 km en direction de la Normandie.