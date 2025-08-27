Trafic du dernier week-end d’août : Bison Futé prévoit un samedi très chargé sur les routes

Les départs ne poseront pas de difficultés (vert au niveau national).

En revanche, les retours seront orange dans le Grand Ouest, le Nord et en Île-de-France. Les axes les plus sollicités seront l’A16, l’A25, l’A13, mais aussi l’A10 et l’A11. Autour de Paris, les ralentissements devraient apparaître dès la fin de matinée sur l’A10 et l’A6, puis sur l’A13 dans l’après-midi.



⸻



👉 En résumé :

• Vendredi 29 août : vigilance accrue pour les retours depuis le Sud et en Île-de-France (rouge).

• Samedi 30 août : journée la plus difficile, surtout dans le sens des retours (rouge).

• Dimanche 31 août : circulation encore dense pour les retours, notamment en Île-de-France et dans le Nord-Ouest (orange).