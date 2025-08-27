Trafic du dernier week-end d’août : Bison Futé prévoit un samedi très chargé sur les routes

La fin des congés scolaires s’annonce dense sur les axes routiers. Si la majorité des vacanciers aura regagné son domicile, les derniers retours de vacances coïncideront avec la reprise des déplacements du quotidien et des flux économiques. Samedi 30 août sera la journée la plus difficile, notamment dans le sens des retours.
Vendredi 29 août : retours compliqués depuis le Sud et en Île-de-France
Dans le sens des départs, la circulation sera globalement fluide (vert au niveau national), mais des difficultés sont attendues dans le Sud-Ouest et l’arc méditerranéen (orange), surtout sur l’A10, l’A62, l’A7, l’A8, l’A9 et l’A61.
Dans le sens des retours, la journée est classée rouge en Île-de-France et dans l’arc méditerranéen, avec des bouchons dès le début de l’après-midi, notamment sur l’A7, l’A8 et l’A9, ainsi qu’à l’approche de la capitale (A10, A6, A86 et périphérique).
Dans le sens des retours, la journée est classée rouge en Île-de-France et dans l’arc méditerranéen, avec des bouchons dès le début de l’après-midi, notamment sur l’A7, l’A8 et l’A9, ainsi qu’à l’approche de la capitale (A10, A6, A86 et périphérique).
Samedi 30 août : la journée la plus difficile
Pour les départs, la situation sera orange en Auvergne-Rhône-Alpes, particulièrement sur l’A7, la RN85 et l’accès au tunnel du Mont-Blanc.
Dans le sens des retours, la journée est classée orange au niveau national et rouge dans le Grand Ouest, le Nord et en Auvergne-Rhône-Alpes. Les ralentissements seront nombreux sur l’A10, l’A11, l’A71 et l’A7. En Île-de-France, les premières congestions sont attendues dès la fin de matinée sur l’A10 et l’A6, et se poursuivront jusque tard dans la soirée.
Dans le sens des retours, la journée est classée orange au niveau national et rouge dans le Grand Ouest, le Nord et en Auvergne-Rhône-Alpes. Les ralentissements seront nombreux sur l’A10, l’A11, l’A71 et l’A7. En Île-de-France, les premières congestions sont attendues dès la fin de matinée sur l’A10 et l’A6, et se poursuivront jusque tard dans la soirée.
Dimanche 31 août : retours encore chargés
Les départs ne poseront pas de difficultés (vert au niveau national).
En revanche, les retours seront orange dans le Grand Ouest, le Nord et en Île-de-France. Les axes les plus sollicités seront l’A16, l’A25, l’A13, mais aussi l’A10 et l’A11. Autour de Paris, les ralentissements devraient apparaître dès la fin de matinée sur l’A10 et l’A6, puis sur l’A13 dans l’après-midi.
⸻
👉 En résumé :
• Vendredi 29 août : vigilance accrue pour les retours depuis le Sud et en Île-de-France (rouge).
• Samedi 30 août : journée la plus difficile, surtout dans le sens des retours (rouge).
• Dimanche 31 août : circulation encore dense pour les retours, notamment en Île-de-France et dans le Nord-Ouest (orange).
En revanche, les retours seront orange dans le Grand Ouest, le Nord et en Île-de-France. Les axes les plus sollicités seront l’A16, l’A25, l’A13, mais aussi l’A10 et l’A11. Autour de Paris, les ralentissements devraient apparaître dès la fin de matinée sur l’A10 et l’A6, puis sur l’A13 dans l’après-midi.
⸻
👉 En résumé :
• Vendredi 29 août : vigilance accrue pour les retours depuis le Sud et en Île-de-France (rouge).
• Samedi 30 août : journée la plus difficile, surtout dans le sens des retours (rouge).
• Dimanche 31 août : circulation encore dense pour les retours, notamment en Île-de-France et dans le Nord-Ouest (orange).