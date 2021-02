Trafic de stupéfiants : trois points de deal démantelés à Rouen, Le Havre et Lillebonne

Les deux hommes, âgés de 18 et 19 ans, ont été interpellés sur le champ et la marchandise a été saisie. Au domicile de l’un d’eux, à Rouen, 26 autres grammes de résine de cannabis ont été retrouvés.



Le guetteur, un homme de 37 ans, a également été interpellé et placé en garde à vue avec les deux autres.



Le principal mis en cause (le plus âgé) a été déféré devant un magistrat du parquet de Rouen. Il doit être jugé en comparution immédiate, ce vendredi après-midi.



Une opération similaire a eu lieu le même jour à Lillebonne. Quatre individus, dont certains étaient recherchés pour violences aggravées en réunion, ont été interpellés dans le quartier du Clairval. De même, au Havre où un point de deal avait été localisé rue Ernest Renan. Après avoir mis en place une surveillance tôt le matin, les policiers havrais ont interpellé un homme de 43 ans à sa sortie de l'immeuble.



Deux autres suspects, âgés de 34 et 40 ans, ont également été appréhendés et placés en garde à vue.