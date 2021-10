Trafic de stupéfiants : trois interpellations lors du démantèlement d'un point de deal à la Sablière à Rouen

Les deux autres, âgés de 17 et 15 ans, originaires de Sotteville-lès-Rouen et de Rouen ont été appréhendés dans la foulée. Dans le sac qu'ils avaient abandonné sont découverts 7 grammes de cocaïne, 410 grammes de résine de cannabis, des couteaux, une balance de précision, des livres de comptes, 10 cartouches de calibre 12 et 300€ en petites coupures.



Les trois mis en cause, tous connus défavorablement des services de police pour avoir été impliqués dans des affaires de drogue ou des vols, ont été placés en garde à vue dans les locaux de la Sûreté départementale, rue Brisout-de-Barneville.